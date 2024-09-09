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Инсайдер: Мадримов и Богачук могут подраться в карде Усик — Фьюри 2

Инсайдер: Мадримов и Богачук могут подраться в карде Усик — Фьюри 2
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбекистанец Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO) может вернуться на ринг 21 декабря в Саудовской Аравии, сообщил инсайдер Фернандо Сабатини.

Соперником Мадримова может стать бывший обладатель временного титула WBC украинец Сергей Богачук (24-2, 23 KO).

Исраилу Мадримову 29 лет. Узбекистанец дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и в марте сразился за мировой титул, досрочно остановив непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова. В августе Мадримов потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Теренсу Кроуфорду.

Сергею Богачуку 29 лет. Украинец выступает как профессионал с 2017 года. В марте Богачук завоевал временный титул WBC, однако уже в августе утратил его, проиграв раздельным решением американцу Вёрджилу Ортису.

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