«Ни одного лишнего движения». Джо Роган восхитился действующим чемпионом UFC

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о действующем чемпионе организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузине Илии Топурии.

«Илия Топурия – один из лучших бойцов на планете. Этот парень просто феноменален. И одна из вещей, которая в нём выделяется, это его техника. Ни одного пробела, ни одного лишнего движения. Когда у него появляется возможность, всё происходит так быстро… Его техника оптимизирована до предела.

И у него одни из лучших рук в спорте. Посмотрите на скорость, безумие! Это невероятно. Может, вы осознаёте, насколько тяжело это делать… Мы говорим о пяти-шести ударах в секунду», — сказал Роган на своём подкасте.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.