Шаблий дал первый комментарий после поражения от Усмана Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), прокомментировал поражение от соотечественника Усмана Нурмагомедова, поединок с которым состоялся на минувших выходных в США.

«Всегда с интересом слушал или читал, что бойцы говорят после поражения. Можно за пару строк сделать о нём вывод и многое понять. В моём случае я скажу так: соперник был лучше меня в этот вечер! А причины этому мы уже найдём позже, на эти вопросы ответ быстро не находится.

На этом жизнь не заканчивается, и я хочу сказать всем искренние слова благодарности, за поддержку перед боем, а в особенности после него! Жаль, не получилось вас всех обрадовать в этот вечер, я очень сильно хотел этого, но я обещаю, что мы вернёмся! Вернёмся сильнее, поймём, в чём была проблема, и обязательно исправим её. Обнял всех. Слава богу за всё!» — написал Шаблий в социальных сетях.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и четыре поражения.