Богатырёв: Усман Нурмагомедов провёл крутой бой, а у Шаблия не пошла работа

Бывший претендент на пояс АСА в тяжёлом весе Адам Богатырёв высказался о поединке между россиянами Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, состоявшемся на минувших выходных в Сан-Диего (США).

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным решением судей и защитил титул Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

«Мне понравился бой. У Шаблия ничего не получилось, потому что Усман делал очень много движений для того, чтобы нивелировать действия соперника. Он не давал ему возможность прицелиться, не давал возможность работать первым номером. Он вытягивал соперника на себя. Каждый раз, когда Усман начинал делать то, что было не нужно, он пропускал удары. Но мне понравился план на бой со стороны Усмана. Ему сейчас нужно чуть хладнокровнее относиться к своим действиям, и всё будет идеально. В общем, крутой план на бой со стороны Усмана и практически идеальное исполнение. Усман провел крутой бой, а у Александра Шаблия не пошла работа. И её не дал сделать именно Усман», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.