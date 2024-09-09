Россиянин Войцеховский помогает Бетербиеву в подготовке к Биволу

Российский боксёр RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский (14-0, 7 KO), выступающий в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), помогает чемпиону WBC, IBF и WBO Артуру Бетербиеву в подготовке к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Дмитрием Биволом.

Фото: RCC

Войцеховский отправился в Монреаль (Канада), где проводит спарринги с Бетербиевым, выходящим на заключительный этап тренировочного лагеря.

Напомним, поединок Бивол — Бетербиев возглавит масштабный боксёрский вечер, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии. Изначально бой за звание абсолютного чемпиона мира должен был состояться 1 июня, но был перенесён из-за травмы Бетербиева, получившего разрыв мениска.

Ранее Бивол сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса.