Глава World Boxing призвал национальные боксёрские федерации к присоединению

Борис ван дер Ворст, глава международной боксёрской организации World Boxing, созданной в 2023 году в качестве альтернативы Международной боксёркой федерации (IBA), призвал национальные федерации к присоединению.

«Это не соревнование между World Boxing и IBA. Речь идёт о сохранении бокса на Олимпийских играх. Для меня не имеет значения, хочет ли национальная федерация оставаться в других международных организациях, это её дело. Но она может присоединиться к World Boxing, поскольку мы это позволяем. Сейчас идёт переходный период, и мы должны с уважением относиться к тому, что каждый будет действовать в интересах своих боксёров», — приводит слова ван дер Ворста издание Reuters.

Напомним, в 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил IBA лицензии, сославшись на коррупцию и проблемы с управлением и финансированием.