Альварес: я в профессиональном боксе уже 19 лет, но чувствую себя на 24 года

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий объединённый чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес не считает, что близок к завершению профессиональной карьеры.

«Я чувствую себя на 24 года. Очевидно, мне больше приходится заботиться о своём теле, я в профессиональном боксе уже 19 лет. Но я чувствую себя отлично. Я чувствую себя сильным и быстрым.

Я сказал бы, что буду драться ещё четыре-пять лет, но кто знает. Моя семья счастлива, меня поддерживают. Я из тех парней, которые не спрашивают, а делают», — сказал Альварес в интервью DAZN.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты.

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