Деметриус Джонсон объяснил решение уйти из MMA

Бывший чемпион UFC и чемпион ONE FC американец Деметриус Джонсон прокомментировал решение завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Я собирался сделать это тихо, но Чатри Ситйодтонг [глава промоушена ONE FC] и моя жена сказали: «Это не для тебя, это для твоих болельщиков». Я рад, что поступил так. Условия, которые создали ONE и Чатри, были просто потрясающими. Мне 38 лет, я провожу время с детьми, женой, и я просто осознал, что сейчас самое время», – приводит слова Джонсона пресс-служба ONE.

Деметриусу Джонсону 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году и в сентябре 2012 года завоевал титул UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), после чего провёл 11 защит и проиграл только в 2018-м, после чего покинул организацию. С 2019 года выступает в ONE FC. Всего на счету Джонсона в MMA 33 победы и четыре поражения.