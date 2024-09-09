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Камил Гаджиев поделился мнением о возможном бое Рахмонова и Усмана

Камил Гаджиев поделился мнением о возможном бое Рахмонова и Усмана
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) UFC между нигерийцем Камару Усманом и казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Бой сложнейший для обоих. Камару не будет лёгкой прогулкой. Да, это не тот Камару, который доминировал в полусреднем весе три-четыре года назад, но это серьёзный соперник. Скорее всего, это будет соглавный бой вечера, а это пять раундов. Это значит, что Шавката ждёт то, чего до этого ещё никогда не было в его карьере», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.

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