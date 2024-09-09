Тренер Двалишвили: глупо считать, что О’Мэлли не попадёт по Мерабу

Рэй Лонго, тренер первого номера рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили, высказался о предстоящем поединке подопечного с действующим чемпионом дивизиона американцем Шоном О’Мэлли.

«Чтобы победить, Мерабу придётся выдержать несколько ударов. О'Мэлли – снайпер. Глупо выходить в клетку и считать, что Шон вас не достанет. Но не думаю, что О'Мэлли когда-либо встречался с кем-то, кто мог бы прессинговать так, как это делает Мераб», — сказал Лонго в интервью YouTube-каналу The Anik & Florian.

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Ранее Пётр Ян оценил шансы Двалишвили в бою с О’Мэлли.