«На фоне моросящей толпы». Хабиб показал празднование после победы Усмана Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Хабиб показал, как отпраздновал победу своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в поединке с Александром Шаблием. Хабиб был секундантом Усмана.

«На фоне моросящей толпы сфоткался», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Шаблием состоялся в ночь с 7 на 8 сентября мск в Сан-Диего (США). Бойцы сражались на турнире по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4. Противостояние завершилось победой Усмана единогласным решением судей.

Хабиб Нурмагомедов расхвалил Усмана после победы в Bellator: