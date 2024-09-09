Глава Hardcore FC Сульянов предложил Собчак подраться с Бузовой за 100 млн рублей

Глава промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов предложил известной телеведущей и журналистке Ксении Собчак провести бой с популярной певицей Ольгой Бузовой за 100 млн рублей. Об этом он заявил в интервью Ксении на её YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

— Какой у тебя есть бой мечты, который ты хотел бы организовать в Hardcore FC?

— Собчак — Бузова. Давай сделаем по боксу.

— А сколько ты мне заплатишь?

— Сколько ты хочешь? Серьёзно.

— Нет, я нисколько не хочу, поскольку у меня лицо не очень. Я всего этого боюсь.

— Сломают нос и челюсть, поэтому будет повод сделать ринопластику. За 100 млн [рублей] ты бы вышла против Бузовой на две минуты в больших ватных перчатках?

— Нет, нет.

— То есть гипотетически это не обсуждается ни за какие деньги?

— Нет [это не обсуждается].