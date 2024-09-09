Чимаев — Тиллу: если бы ты не кушал так много шоколада, то мог бы превзойти дю Плесси

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимааев забавно пошутил над своим другом и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанином Дарреном Тиллом.

«Мужик, если бы ты не кушал так много шоколада, то мог бы превзойти дю Плесси. Скажем так, если бы в «Сникерс» были в курсе того, как сильно ты любишь [есть их батончики], то тебе бы давали процент с продаж», — приводит слова Чимаева аккаунт Championship Rounds.

Напомним, Хамзат Чимаев и Даррен Тилл начали тесно общаться в 2022 году. Бойцы вместе тренировались в зале All Star GYM, в котором на тот момент постоянно занимался Чимаев.

Ранее Роберт Уиттакер заявил, что победит Хамзата Чимаева, после чего будет драться за чемпионский титул.