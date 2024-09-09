«Ага, запрещённый удар коленом в висок превратил меня в «актёра». Стерлинг — Евлоеву

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг ответил топовому и непобеждённому российскому бойцу UFC, который выступает в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсару Евлоеву. Ранее тот обвинил его в симуляции в поединке с Петром Яном, который состоялся на турнире UFC 259.

«Ага, запрещённый удар коленом в висок, которого я не видел, превратил меня в «актёра». У меня по-прежнему больше чемпионских поясов, чем у тебя», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети.

Напомним, Стерлинг завоевал титул в марте 2021 года, отобрав его у Яна, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, а на этот раз Алджамейн победил раздельным судейским решением.