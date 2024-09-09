Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия сообщил, когда планирует провести следующий бой

Райан Гарсия сообщил, когда планирует провести следующий бой
Комментарии

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, что проведёт свой следующий бой в декабре этого года.

«Вы увидите мой бой в декабре. Это будет большой поединок, так что следите за новостями», — приводит слова Гарсии портал Low Kick MMA.

21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни. В начале мая стало известно, что допинг-тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

После этого стало известно, что Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк отстранила Гарсию от участия в боях на один год.

Материалы по теме
Известный американский тренер назвал бойца ММА, способного показать высокий уровень бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android