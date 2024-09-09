Райан Гарсия сообщил, когда планирует провести следующий бой

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, что проведёт свой следующий бой в декабре этого года.

«Вы увидите мой бой в декабре. Это будет большой поединок, так что следите за новостями», — приводит слова Гарсии портал Low Kick MMA.

21 апреля Райан Гарсия победил соотечественника Девина Хейни. В начале мая стало известно, что допинг-тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

После этого стало известно, что Комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк отстранила Гарсию от участия в боях на один год.