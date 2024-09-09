Бывший временный чемпион UFC Сириль Ган провёл спарринг с игроком НБА Руди Гобером

Бывший временный обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган провёл спарринг с центровым клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесоты Тимбервулвз» соотечественником Руди Гобером.

Напомним, следующий поединок Сириль Ган проведёт против топового российского бойца Александра Волкова на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. В своём рекорде Хороший парень имеет 12 побед, из которых девять досрочные, а также два поражения.

В прошлом сезоне НБА Гобер в общей сложности принял участие в 91 матче, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 1,4 передачи. После окончания сезона в НБА принял участие в Олимпиаде-2024 в составе сборной Франции, завоевав серебряную медаль.