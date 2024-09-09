Мераб Двалишвили объяснил, почему напал на фаната во время турнира по грэпплингу

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили объяснил, почему напал на фаната во время турнира по бразильскому джиу-джитсу Craig Jones Invitational (CJI), проходившего с 16 по 17 августа в США.

«Я был на турнире по грэпплингу, наслаждался шоу, и какой-то парень из фанатской зоны кричал мне: «Мераб, Шон – твой папуля». Я посмотрел ему в глаза и сказал: «Заткнись». Он продолжил выкрикивать ту чушь, смеялся надо мной и показывал на меня пальцем.

Я сказал ему: «Завали свой рот». Он продолжил, после чего попросил его подойти ко мне и сказать это в лицо. Я трижды предупреждал его и просил, чтобы он спустился и поговорил со мной. Это вам не интернет. Тебе надо говорить со мной как мужчина с мужчиной.

Он просто шутил со своим другом и проявлял неуважение ко мне. Я подошёл к нему и сказал: «Скажи мне это сейчас». Он ответил, что не будет говорить», — приводит слова Мераба портал Bloody Elbow.