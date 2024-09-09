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Хамзат Чимаев: мы должны вернуть титул в среднем весе нормальным людям

Хамзат Чимаев: мы должны вернуть титул в среднем весе нормальным людям
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев заявил, что намерен забрать пояс у действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Мы должны вернуть титул нормальным людям. Этот чувак ненормальный. Я впервые вижу такого африканца», — приводит слова Чимаева издание Bloody Elbow.

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.

Ранее Чимаев забавно пошутил над своим другом и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанином Дарреном Тиллом.

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