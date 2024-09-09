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«Сосредоточься на том, чтобы дойти до любого поединка». Дю Плесси ответил Чимаеву

«Сосредоточься на том, чтобы дойти до любого поединка». Дю Плесси ответил Чимаеву
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил топовому и непобеждённому чеченскому бойцу UFC, который выступает в среднем дивизионе, Хамзату Чимаеву.

«Ты должен сосредоточиться на том, чтобы дойти до поединка, до любого поединка», — написал на своей странице в социальных сетях Дрикус.

Ранее Чимаев заявил, что намерен забрать пояс в среднем весе. Также он сказал, что чемпионским титулом должны обладать «нормальные люди».

Напомним, Хамзат Чимаев проведёт следующий бой с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Их поединок станет соглавным на турнире и будет пятираундовым.

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