Президент промоушена UFC Дана Уайт назвал четырёх величайших бойцов ММА в истории смешанных единоборств. Об этом он сообщил в интервью порталу ESPN.

Топ-4 величайших бойцов по версии Даны Уайта:

1. Джон Джонс (27-1-0-1);

2. Ронда Роузи (13-2);

3. Жорж Сен-Пьер (26-2);

4. Конор Макгрегор (22-6).

Напомним, в конце октября прошлого года Джон Джонс получил тяжёлую травму плеча во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. В последнем бою, который состоялся в марте 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC 285, Джон разделил октагон с французом Сирилем Ганом. Бой завершился в первом раунде победой удушающим приёмом Костлявого.

Ранее бывший тренер Хабиба Нурмагомедова сравнил Джона Джонса с пойманным на допинге Лэнсом Армстронгом.