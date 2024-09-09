«Ему надо научиться быть мужчиной». Умар Нурмагомедов ответил на критику Мераба Двалишвили

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов ответил на критику в свой адрес со стороны претендента на чемпионский титул UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили.

«Мерабу надо научиться быть мужчиной», — написал на своей странице в социальных сетях Умар.

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.