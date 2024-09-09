Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему надо научиться быть мужчиной». Умар Нурмагомедов ответил на критику Мераба Двалишвили

«Ему надо научиться быть мужчиной». Умар Нурмагомедов ответил на критику Мераба Двалишвили
Комментарии

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов ответил на критику в свой адрес со стороны претендента на чемпионский титул UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили.

«Мерабу надо научиться быть мужчиной», — написал на своей странице в социальных сетях Умар.

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.

Материалы по теме
Двалишвили: Умар Нурмагомедов не заслуживает титульный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android