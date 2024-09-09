Глава Top Rank — о потенциальном поединке Фьюри-Джошуа: противостояние Бэтмена и Джокера

Президент промоутерской кампании Top Rank Тодд Дюбеф считает, что поединок между популярными британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в любом случае.

«У меня всегда было чувство, что ЭйДжей и Тайсон подерутся между собой в какой-то момент. Это противостояние Бэтмена и Джокера. Как мне кажется, они в любом случае разделят ринг независимо от того, какой у каждого из них будет рекорд, независимо от результатов последних боёв. Каждый из них имеет большие фан-базы. Кроме того, и Энтони, и Тайсон представляют одну страну.

Сейчас в тяжёлом весе наступил ренессанс, эпицентром которого стала Великобритания. Поэтому у меня всегда было предчувствие, что они обязательно подерутся. У них много достижений. Они конкурируют между собой порядка 15 лет. Не думаю, что это когда-нибудь закончится. В конце концов, есть пример поединка Мейвезер — Пакьяо. Их соперничество длилось 10 лет и они всё-таки подрались. В какой-то момент бой между Джошуа и Фьюри состоится, несмотря ни на что», — приводит слова Тодда портал Sky Sports.