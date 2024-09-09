Легендарный рестлер совершит своё последнее появление на домашней арене в WWE

67-летний канадо-американский рестлер, борец, писатель и актёр Брет Харт, представляющий одну из популярнейших реслинг-династий, совершит своё возвращение на ближайшем еженедельном шоу RAW федерации World Wrestling Entertainment (WWE), которое состоится в ночь на 10 сентября.

Известный реслинг-журналист и инсайдер Дэйв Мельтцер сообщил, что руководство WWE задействует Харта в сюжете с действующим чемпионом в тяжёлом весе Гюнтером.

Фото: WWE/Getty Images

Выбор руководства, отмечает Мельтцер, пал на Харта, потому что еженедельное шоу пройдёт на домашней арене «Скоушабэнк Саддлдоум» клуба НХЛ «Калгари Флэймз». Сам Брет родился в Калгари, и таким образом WWE позволят ему проститься с ареной, которую в скором времени снесут.

Харт пришёл в промоушен своего отца Стю Харта Stampede Wrestling в 1976 году в качестве рефери и дебютировал на ринге в 1978 году. В последних десятилетиях XX века он добился чемпионского успеха в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE), где возглавлял группировку «Основание Хартов». После скандальной «Монреальской подставы» в ноябре 1997 года он перешёл в World Championship Wrestling (WCW), где оставался до октября 2000 года.

Харт был чемпионом в пяти десятилетиях с 1970 по 2010 год. Всего за карьеру он завоевал 32 чемпионских титула, из них 17 — в WWF/WWE и WCW. Среди прочих достижений — пятикратный чемпион WWF и двукратный чемпион мира WCW в тяжёлом весе.