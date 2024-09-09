«Я всегда чист, это знают все. Не терпится надрать ему задницу». Евлоев ответил Стерлингу

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев ответил бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцу Алджамейну Стерлингу, который обвинял его в употреблении допинга.

«Мне пришлось долго ждать с того момента, как он победил в своём последнем поединке. У Алджо не было иного выбора, кроме как подраться со мной. Он говорит такие вещи, смысл которых мне непонятен. Хотя меня это не волнует. В нашей лиге есть допинг-контроль. Я всегда чист. Это знают все.

Рад выступать в UFC, поскольку здесь действует хороший допинг-контроль. Если вы обвиняете кого-то в чём-то, не приводя доказательств, то там, откуда я, это считается женскими штучками. Мужчины так не говорят. С нетерпением жду возможности надрать ему задницу. Октагон закроется, и Алджо ответит за слова», — приводит слова Евлоева портал MMA Fighting.