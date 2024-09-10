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Абдель-Азиз: Умар будет на турнире UFC 306 и станет драться с победителем главного боя

Абдель-Азиз: Умар будет на турнире UFC 306 и станет драться с победителем главного боя
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером топового и непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный будет драться с победителем поединка между действующим обладателем чемпионского титула UFC американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«Умар Нурмагомедов будет находиться на турнире UFC 306. Он будет драться с победителем пары О'Мэлли — Двалишвили», — написал на своей странице в социальных сетях Абдель-Азиз.

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.

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