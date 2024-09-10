Уиттакер поделился впечатлениями о спарринге с чемпионом мира по боксу Джеем Опетайей

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился впечатлениями от совместных тренировок с действующим чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии IBF и The Ring соотечественником Джеем Опетайей.

«Джей, несомненно, один из лучших [боксёров] в мире. Для меня большая честь спарринговать с ним, просто потому, что я могу извлечь из этого пользу. Ни у кого в среднем дивизионе UFC нет более крутых навыков бокса, чем у него. Когда я работаю с ним, то вижу, чем он пользуется и какие выявляет у меня слабости. Это помогает мне улучшить свои рефлексы, зрение и тайминг. Бокс — его территория. Я боксирую против чемпиона мира, поэтому с моей стороны было бы самонадеянно думать, что я могу быть лучше него», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.