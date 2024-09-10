Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы хотели увидеть, как он встаёт». Скала прокомментировал покушение на Дональда Трампа

«Мы хотели увидеть, как он встаёт». Скала прокомментировал покушение на Дональда Трампа
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный американский актёр и легендарный рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал июльское покушение на кандидаты в президенты Дональда Трампа.

«Трамп постоянно приходил смотреть, как мы дерёмся в WWE на „Мэдисон Сквер Гарден“. Это было здорово. И это был первый раз, когда я увидел его. Он подошёл ко мне и сказал: „дай мне посмотреть на “народную бровь» (фирменное движение Скалы с поднятием брови. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Bill Pugliano/Getty Images

Дональд — фанат реслинга. Любите вы Дональда или нет, это не имеет значения, когда дело касается того, что случилось. Его пытались убить, для этого нет объяснения, и, несмотря на его слова и поступки, в глубине души я знаю, что мы не являемся такой страной. Мы все хотели увидеть, как он встаёт после того выстрела», — приводит слова Джонсона издание Wrestling Forum.

Напомним, ранее стало известно, когда Скала может вернуться на ринг WWE.

Материалы по теме
Стала известна потенциальная дата возвращения Дуэйна Джонсона на ринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android