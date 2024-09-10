«Мы хотели увидеть, как он встаёт». Скала прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Популярный американский актёр и легендарный рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Дуэйн «Скала» Джонсон прокомментировал июльское покушение на кандидаты в президенты Дональда Трампа.

«Трамп постоянно приходил смотреть, как мы дерёмся в WWE на „Мэдисон Сквер Гарден“. Это было здорово. И это был первый раз, когда я увидел его. Он подошёл ко мне и сказал: „дай мне посмотреть на “народную бровь» (фирменное движение Скалы с поднятием брови. — Прим. «Чемпионата»).

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Дональд — фанат реслинга. Любите вы Дональда или нет, это не имеет значения, когда дело касается того, что случилось. Его пытались убить, для этого нет объяснения, и, несмотря на его слова и поступки, в глубине души я знаю, что мы не являемся такой страной. Мы все хотели увидеть, как он встаёт после того выстрела», — приводит слова Джонсона издание Wrestling Forum.

Напомним, ранее стало известно, когда Скала может вернуться на ринг WWE.