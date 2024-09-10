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Шон Стрикленд отказался от боя с Робертом Уиттакером на турнире UFC 305

Шон Стрикленд отказался от боя с Робертом Уиттакером на турнире UFC 305
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отказался от поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 305. Об этом сообщил менеджер Роберта Титус Дэй.

«Очевидно, Шон придерживается другой стратегии, выжидая своего титульного шанса. У него, вероятно, есть вполне законное право драться за титул. Однако Роб старается часто драться. Имею в виду, что он так зарабатывает на жизнь. Сразу после последнего боя в Саудовской Аравии матчмейкеры предложили нам бой с Шоном в Перте. Мы согласились. И, судя по всему, он отказался. На этом всё закончилось», — приводит слова Дэя Bloody Elbow.

Напомним, следующий бой Уиттакер проведёт на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Его соперником будет Хамзат Чимаев.

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