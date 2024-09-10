«Как ты мог позволить это сделать с собой?» О’Мэлли подшутил над Сехудо в видеозвонке

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли подшутил над бывшим обладателем титула соотечественником Генри Сехудо во время видеозвонка.

О’Мэлли стал гостем на подкасте Сехудо и Камару Усмана Pound 4 Pound, однако после короткой реплики отключился.

«Парни, вы знаете, я очень занятой человек. Буду краток. Я появился здесь по двум причинам. Во-первых, уважение тебе, Камару, ты абсолютная легенда. И второе… Генри, как ты мог позволить Алджо [Стерлингу] так легко себя повалить? Не благодарите», — сказал О’Мэлли.

«Он поймал нас, Камару. И он сделал это не только со мной, он сделал это с нами. Он затроллил нас», — отреагировал Сехудо.