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Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый вес после боя с Биволом

Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый вес после боя с Биволом
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Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый дивизион (до 90,7 кг) после поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.

«Для моей категории это [звание абсолютного чемпиона] главная цель. Посмотрим, что произойдёт потом. Вызовы могут быть и в других дивизионах. В дивизионе выше… Сейчас я не сосредоточен на этом», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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