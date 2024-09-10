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Энтони Джошуа: бой с Уайлдером всё ещё возможен

Энтони Джошуа: бой с Уайлдером всё ещё возможен
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что его поединок с американцем Деонтеем Уайлдером всё ещё возможен.

«Этот поединок по-прежнему возможен. Почему нет? Уберите яркий свет и трэш-ток, и останется лишь бой. Так что да, я бы подрался с Уайлдером», — приводит слова Джошуа DAZN.

В настоящий момент Уайлдер идёт на серии из двух поражений. В декабре 2023 года американец проиграл единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру, а в июне уступил досрочно китайцу Чжан Чжилэю.

Джошуа не проигрывал с августа 2022 года, когда повторно уступил действующему лидеру дивизиона украинцу Александру Усику, после чего одержал четыре победы.

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