Бетербиев: хочу стать хорошим боксёром, сейчас это не так

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём отношении к тренировкам и успехам на ринге.

«Для меня нет личных боёв. Я просто хочу ещё один пояс. Я чувствую, выполняя работу в зале, что можно стать лучше. Мне нужно больше оттачивать свои навыки. Пытаюсь стать хорошим боксёром.

Моя цель – стать хорошим боксёром однажды. А это означает, что пока это не так. Мне нужно тренироваться, потому что пока это не так. Сейчас я не являюсь хорошим боксёром. Но я им стану, если буду упорно тренироваться», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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