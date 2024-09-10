Кравцов: не думаю, что бой Канело — Берланга будет конкурентным

Известный тренер Эдуард Кравцов высказался о предстоящем титульном поединке во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и пуэрториканцем Эдгаром Берлангой, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Шансы всегда есть, тем более в таком весе. Но по факту, я не думаю, что это будет конкурентный бой с точки зрения уровня и класса боксёров. Будут, может, какие-то близкие раунды, но в целом по бою, думаю, Сауль Альварес — фаворит с большим отрывом», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Эдгару Берланге 27 лет. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, имеет в своём активе победы над экс-претендентами на мировые титулы. Всего на его счету 22 победы (17 – нокаутом) и ни одного поражения.