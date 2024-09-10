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Кравцов высказался о критике в адрес Канело за слабую оппозицию

Кравцов высказался о критике в адрес Канело за слабую оппозицию
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Известный тренер Эдуард Кравцов высказался об оппозиции члена рейтинга pound-for-pound и чемпиона мира в четырёх весовых категориях мексиканца Сауля Альвареса.

«Думаю, Канело в любом случае остаётся одним из сильнейших боксёров мира. А что касается его оппозиции, то не так много боксёров, которые бьются с сильной оппозицией. Тот же Кроуфорд, например. Какая у него была оппозиция? Его называли лидером P4P, а бой с Мадримовым показал, что Теренс, скажем так, побеждаемый боксёр. Мадримов не победил, но это и не лидер каких-то рейтингов, а классный боксёр выше среднего уровня. По факту Кроуфорд, Джервонта Дэвис не боксируют постоянно с какой-то серьёзной оппозицией. Поэтому сложно говорить. Просто не так много конкурентных боксёров для Альвареса есть», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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