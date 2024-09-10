Кравцов: Кроуфорд хочет не столько бой с Канело, сколько бой за большие деньги

Известный тренер Эдуард Кравцов высказался о потенциальном поединке между членами рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

«Думаю, Кроуфорд хочет не столько бой с Канело, сколько бой за большие деньги. Он понимает, что в его весе и в весе выше нет таким боксёров, где он реально может заработать деньги. Ближайший боксёр по весовой категории, с кем Кроуфорд может заработать, это Канело. Вот и всё. Тут финансовый вопрос, не более того», — сказал Кравцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе (до 69,9 кг).