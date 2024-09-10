Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев: UFC нужен финиш, и я добьюсь его в бою со Стерлингом

Евлоев: UFC нужен финиш, и я добьюсь его в бою со Стерлингом
Комментарии

Непобеждённый российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом, который состоится 5 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США).

«UFC нужны финиши. И я дам им финиш. Я остановлю Стерлинга в первом раунде. Неважно, произойдёт это на земле или в стойке. Я настроен на это. Запомните мои слова», — сказал Евлоев в интервью MMA Fighting.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным решением британца Арнольда Аллена.

Ранее Евлоев заявил, что Стерлинг нечестно стал чемпионом организации.

Материалы по теме
«Ты украл титул притворствами». Евлоев обратился к Стерлингу после его слов о Яне
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android