Джошуа — о Нганну: я остановил голиафа, с которым чемпион Фьюри мучился 10 раундов

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о поединке с камерунской звездой MMA Фрэнсисом Нганну, состоявшемся в марте. Напомним, Джошуа победил нокаутом во втором раунде, Нганну потребовалась помощь врачей.

«Этот парень был джаггернаутом, он был огромным. Если бы я полагался на силу, поединок получился бы тяжелее. Но я поработал над мышлением в ринге и смог быстро остановить голиафа.

Я не говорю, что он является элитным боксёром, но я поступил так из-за того, как он выступил против Тайсона Фьюри, чемпиона. Он дал Фьюри один из его тяжелейших боёв. Мне удалось остановить его за два раунда, а чемпион мира Фьюри мучился на протяжении 10 раундов», — сказал Джошуа в интервью DAZN.