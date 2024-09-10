Дана Уайт заявил, что не будет разыгрывать временный титул UFC в лёгком весе

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что временный титул организации в лёгком весе (до 70 кг) не будет вводиться из-за простоя действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«Ислам провёл немало боёв, и он всегда был готов к работе… Временный титул не будет разыгран. Когда он будет готов, мы устроим бой. У нас есть планы, прямо сейчас мы решаем, когда он подерётся. Будет ли это 7 декабря? Я не знаю, мы работаем над этим», — сказал Уайт в интервью журналисту Мануку Акопяну.

Ожидается, что следующим соперником Махачева станет первый номер рейтинга армянин Арман Царукян. Бойцы уже встречались в 2019 году, и тогда Махачев победил единогласным решением по итогам трёх раундов.

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