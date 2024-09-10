Умар Нурмагомедов: я — следующий претендент, нравится это кому-то или нет

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов посетил офис американского промоушена, а также заявил о своих притязаниях на чемпионский титул.

«Следующий претендент, нравится это кому-то или нет», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов сразится с победителем боя О’Мэлли – Двалишвили.