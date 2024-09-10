Дана Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт в очередной раз высказался о сроках возвращения бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я был тем человеком, который сказал, что он не подерётся в этом году, не обратив внимания на слухи. Даже с учётом того, что поединок был запланирован, как и пресс-конференция. Конор Макгрегор подерётся в следующем году, в начале 2025-го.

Его долго не было… По-прежнему ли он мотивирован? Он очень богат. Мы всё узнаем, когда он вернётся», — сказал Уайт в интервью New York Post.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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