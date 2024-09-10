Тренер Анкалаева: Магомеду обещали бой за титул после Куцелабы

Сухраб Магомедов, тренер российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, высказался о положении своего подопечного в престижнейшей организации мира.

«Мы привыкли к такому отношению со стороны UFC. Нам после боя с Ионом Куцелабой обещали пояс. Может быть, у организации своё видение этой ситуации. Магомед привык к этому. Конечно, это его вымораживает, ему это не нравится.

Как Алексу Перейре могут дать поединок с Халилом Раунтри, который находится на восьмом месте. Как это понять? Перейра тоже говорил, что не хочет драться. Он прекрасно мог принять бой против Анкалаева и подраться в октябре. Мы могли там же подраться. Анкалаев начал готовиться к своему поединку против Александара Ракича», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, свой следующий поединок Анкалаев проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет австриец Александар Ракич.