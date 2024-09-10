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Олейник сказал, чего не хватило Шаблию для победы над Усманом Нурмагомедовым

Олейник сказал, чего не хватило Шаблию для победы над Усманом Нурмагомедовым
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Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался о поединке легковесов и соотечественников Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия, состоявшегося на минувших выходных в Сан-Диего (США).

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, защитив чемпионский титул Bellator.

«Меня порадовало, что два россиянина столкнулись в бою за титул одного из самых сильных промоушенов мира. Усман был заряжен, чувствовалась лёгкость. Саша тоже был в хорошем настроении, но у него была зажатость. Это помешало ему раскрыться лучше. Форма была отличная у обоих ребят. Никто не сдал функционально. Но если приходит претендент, то он должен отобрать титул. А когда что-то не получается, необходимо рисковать», – приводит слова Олейника Fight.ru.

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