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Эдгар Берланга — о предстоящем бое с Альваресом: я уничтожу этого человека

Эдгар Берланга — о предстоящем бое с Альваресом: я уничтожу этого человека
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
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27-летний пуэрториканский претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Эдгар Берланга в одном из своих интервью рассказал о том, что абсолютно не испытывает уважения к чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в этом дивизионе, звездному мексиканцу Саулю Альваресу, с которым сразится в предстоящие выходные.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

«Наступило время войны. Теперь все действительно реально. Ты хочешь оторвать мне голову, а я хочу сделать то же самое с тобой.

Как я могу его уважать? Я хочу убить этого человека, застрелить, уничтожить. Убирайся с моего пути, мужик. Я пришел сюда с улиц, так что в ринге будет настоящая драка. У тебя не должно быть ни угрызений совести, ни уважения, если ты намерен выходить за победой», — цитирует слова Берланги BoxingScene.

Напомним, что бой Альварес — Берланга состоится 14 сентября в Лас-Вегасе на арене знаменитого «T-Mobile».

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