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Рой Джонс: Канело не обязан принимать бои, которые от него хотят

Рой Джонс: Канело не обязан принимать бои, которые от него хотят
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес не обязан проводить бои, желаемые фанатами.

«Канело не обязан принимать бои, которые от него хотят. Он ничего не должен доказывать. Он уже соглашался на тяжёлые бои, взбираясь на вершину. Это сделало его тем, кем он является. Сейчас для него нормально делать то, что он делает. Канело не должен ощущать никакой вины», — цитирует Джонса BoxingScene.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO против пуэрториканца Эдгара Берланги.

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