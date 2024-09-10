Даниэль Кормье: Хорхе Масвидаль больше не интересен фанатам UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что известный ветеран самой влиятельной в мире организации смешанных единоборств (UFC) Хорхе Масвидаль больше не интересен фанатам, и его возвращение никого не волнует.

«Посмотрите на имена в его послужном списке. Если взглянуть на его карьеру в целом, то она сводится к одному году, когда Хорхе Масвидаль заставил нас обратить на него особое внимание, и это сделало его звездой. Он побеждал Даррена Тилла, Бена Аскрена, затем Нейта Диаза, став чемпионом BMF в 2019 году. Но он никогда не был звездой мирового масштаба.

Мой вопрос к вам сейчас: вам всё ещё интересно его возвращение? Ему 39 лет. Он проиграл свои последние четыре боя. Он проиграл боксёрский поединок. Кому он может быть сейчас интересен?» — цитирует слова Кормье MMAJunkie.

Напомним, Масвидаль свой последний бой в UFC проводил в апреле прошлого года, где потерпел поражение единогласным решением судей от Гилберта Бёрнса.