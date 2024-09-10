Умар Саламов и Сервер Эмурлаев прошли взвешивание

Сегодня в Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса на знаменитой арене УСК «Крылья Советов», где главным событием шоу станет бой в первом тяжелом дивизионе между обладателем титула EBP (Eurasian Boxing Parliament) Умаром Саламовым и экс-претендентом на титул чемпиона мира Сервером Эмурлаевым.

Оба боксера успешно уложились в лимит допустимого веса. Саламов показал на весах отметку в 90,7 кг, в то время как Эмурлаев потянул на 90,1 кг.

В со-главном бою вечера в рамках первого среднего дивизиона состоится бой за титул ЕВР между россиянином Альбертом Хамхоевым и африканцем Юсуфом Мету.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания остальных участников основного карда:

Альберт Хамхоев — 69,7 кг;

Юсуф Мету — 69,9 кг.

Апти Давтаев — 113 кг;

Дмитрий Иванов — 126 кг.