Роберт Уиттакер дал оценку борцовских навыков Хамзата Чимаева

Экс-чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер ответил на вопрос о том, станет ли Хамзат Чимаев сильнейшим борцом, с которым он когда-либо встречался в клетке.

«Он, очевидно, очень хорош. Он довольно ловко повалил Камару Усмана и контролировал его на земле долгое время, а у Усмана очень высокий уровень борьбы.

Поэтому вполне логично, что он очень хорош в том, что делает. Но я боролся с лучшими борцами в главных событиях номерных турниров, и это говорит о многом», — цитирует слова Уиттакера bloodyelbow.

Напомним, что бой между Уиттакером и Чимаевым состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в основном карде турнира UFC 308, где главным событием шоу станет титульный бой в полулегком дивизионе между действующим чемпионом Илией Топурией и бывшим обладателем этого пояса Максом Холлоуэем.