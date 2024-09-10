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Роберт Уиттакер дал оценку борцовских навыков Хамзата Чимаева

Роберт Уиттакер дал оценку борцовских навыков Хамзата Чимаева
Роберт Уиттакер
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Экс-чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер ответил на вопрос о том, станет ли Хамзат Чимаев сильнейшим борцом, с которым он когда-либо встречался в клетке.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

«Он, очевидно, очень хорош. Он довольно ловко повалил Камару Усмана и контролировал его на земле долгое время, а у Усмана очень высокий уровень борьбы.

Поэтому вполне логично, что он очень хорош в том, что делает. Но я боролся с лучшими борцами в главных событиях номерных турниров, и это говорит о многом», — цитирует слова Уиттакера bloodyelbow.

Напомним, что бой между Уиттакером и Чимаевым состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в основном карде турнира UFC 308, где главным событием шоу станет титульный бой в полулегком дивизионе между действующим чемпионом Илией Топурией и бывшим обладателем этого пояса Максом Холлоуэем.

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