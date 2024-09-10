Энтони Джошуа сравнил Даниэля Дюбуа с Фрэнком Бруно

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в одном из своих интервью сравнил своего соотечественника, действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа с легендарным британским супертяжеловесом прошлых лет Фрэнком Бруно.

«Да, все верят в него. Вот почему он продолжает получать эти шансы проводить большие бои. Значимые люди в мире бокса тоже верят в него, и он продолжает получать возможность за возможностью. Это напоминает мне историю Фрэнка Бруно. У него была похожая история завоевания титула чемпиона мира в тяжелом весе. Рано или поздно он ее получил. В этом они между собой похожи», — цитирует Джошуа boxingnews24.

Напомним, что бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне, где возглавит большой вечер бокса.