Рафаэль Физиев планирует возвращение до конца 2024 года

31-летний казахстанский легковес UFC Рафаэль Физиев заявил о том, что планирует возобновить карьеру до конца 2024 года. В настоящий момент боец продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной во время боя с Матеушем Гамротом в сентябре 2023 года.

«Восстановление проходит хорошо. Сразу после боя мне сделали операцию. Прошел уже почти год, и с моим коленом все в порядке. Все идет хорошо, во второй раз немного медленнее, чем в первый. Но в целом все по плану. Сейчас я чувствую себя хорошо.

Я не могу дождаться возвращения и надеюсь, что смогу вернуться до Нового года. Я уже тренировался, я провожу спарринги, работаю по той же программе, что и все остальные в зале. И да, я уже готов провести бой с кем-то из топовых бойцов: Бенейлом Дариушом или Дэном Хукером», — цитирует слова Физиева MMA Fighting.