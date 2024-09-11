Реванш Робсона Консейсао и О'Шаки Фостера состоится 2 ноября

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Робсон Консейсао и экс-чемпион мира О'Шаки Фостер проведут реванш между собой 2 ноября в главном событии большого боксёрского вечера от промоутерской компании Top Rank в США. Об этом сообщает boxingnews24.

Боксёры уже успели обменяться комментариями по поводу предстоящего поединка.

Консейсао: «Готов к проведению первой защиты титула. Для меня каждый бой — возможность проявить себя с лучшей стороны, и поединок 2 ноября не исключение. Очень уважаю Фостера, но в этот день сделаю всё, чтобы доказать, что я лучший боксёр своего дивизиона».

Фостер: «Жду с огромным нетерпением поединка 2 ноября. Готов доказать, что я настоящий чемпион. Несправедливость судейского решения в прошлом бою ещё больше мотивирует меня идти за победой. Спасибо всем, кто вместе со мной требовал этот реванш, победа будет за нами».